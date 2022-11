Disney faz 100 anos e celebrações vão passar por Portugal

A Disney faz 100 anos em outubro de 2023 e as celebrações começam já em janeiro. A SIC foi a Londres conhecer o programa que inclui concertos, exposições e espetáculos em todo o mundo.

Em 1923, Walt e Roy abriram as portas do universo da magia da Disney, primeiro com Oswald the Lucky Rabbit, mas foram Mickey e Minnie, criados cinco anos depois, que se tornaram num dos símbolos do estúdio de animação.

A primeira longa-metragem surge em 1937: A Branca de Neve e os Sete Anões. Nos últimos quase 100 anos, entre filmes, desenhos animados e séries, foram muitas as personagens que marcaram várias gerações, desde princesas, a animais que ganham vida ou super heróis.

As celebrações do centenário estão marcadas para o próximo ano.

Vai haver concertos com cenas lendárias de filmes como A Bela e o Monstro, Mary Poppins e Encanto, uma exposição que viaja pelos 100 anos dos estúdios da Walt Disney e até uma experiência imersiva dividida em quatro salas, com Alice no País das Maravilhas, Lilo & Stitch, O Rei Leão e Mickey e os Amigos.

Uma celebração que inclui ainda os parques temáticos em todo o mundo e a plataforma de streaming Disney +. Vai passar por, por exemplo, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos ou Portugal.