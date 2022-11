No ano em que assinala o centenário de José Saramago, a SIC foi até à terra natal do nobel da literatura, no concelho da Golegã, para descobrir a fundação que criou para servir a comunidade.

Foi no outono de 1922 que a pequena aldeia da Azinhaga viu nascer um intemporal pensador, humanista e homem da cultura.

O nome de Saramago é eternizado na sua terra natal através da fundação que o próprio o criou e onde estão guardadas as memórias e pensamentos do autor.