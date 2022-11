Álbum dos Beatles reeditado: as novas misturas dos 14 temas do álbum

O álbum "Revólver" dos Beatles, de 1996 foi reeditado com novas misturas. Para assinalar o lançamento, que conta com as várias versões especiais, foram feitos videoclipes.

O videoclipe de "I'm Only Sleeping" foi criado por uma fã dos Beatles que entrou no universo onírico que criou uma animação inspirada em imagens de arquivo, com mais de 1.300 pinturas a óleo.

O tema faz parte do álbum "Revólver", de 1966, e foi um dos três que não esteve no disco lançado na América do Norte, uma ideia de John Lennon, sobre a preguiça que desenvolveu com Paul McCartney.