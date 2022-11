Morreu ator que deu voz ao "chapéu selecionador" de Harry Potter

Ao longo da sua carreira de sucesso contracenou com atores de renome mundial como Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Angelina Jolei, entre tantos outros.

Em 2005 publicou a sua autobiografia intitulada de “Hello”, onde detalhou uma infância passada no norte de Londres e marcada pela pobreza.

Além de cinema, Leslie Phillips participou em várias séries de relevo no contexto televisivo britânico. “Midsomer Murders”, “Heartbeat” e “Monarch Of The Glen and Holby City”, são alguns dos exemplos das produções que integrou.

Em 2007 esteve nomeado para um prémio BAFTA, na categoria de melhor ator secundário, pelo seu papel no filme Venus, de Hanif Kureshi's, sendo esse um dos momentos altos da sua carreira.

Mais recentemente a sua voz chegou a todo o mundo à boleia do “chapéu selecionador” da saga de sucesso “Harry Potter”.