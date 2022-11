Ana Moura vai ter uma atuação especial no Super Bock em Stock em Lisboa. Apesar do festival se focar em artistas emergentes, a artista preparou um concerto intimista dedicado ao novo álbum "Casa da Guilhermina".

Há cerca de duas semanas que o Arraial Triste de Ana Moura mostrou um novo ritmo de um álbum que marca uma mudança no estilo da artista portuguesa. Uma realidade que começou a ser revelada há um ano com o lançamento do single Andorinhas.

Foram as primeiras notas de um disco que Ana Moura batizou com o nome “Casa Guilhermina”, que a cantora quer mostrar numa atuação especial no cine-teatro Capitólio em Lisboa, durante o festival Super Bock em Stock.

Uma atuação marcada para 25 de novembro numa das principais salas do Super Bock em Stock, que volta a ocupar a Avenida da Liberdade em Lisboa, com quase 50 concertos de bandas emergentes de todo o mundo como os Buzzard Buzzard Buzzard, Alfie Templeman, Céu e os Bala Desejo.