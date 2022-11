Coleção Ellipse e coleção do BPP vão ser adquiridas pelo Estado

No final de uma visita a Serralves, o primeiro-ministro revelou que o Governo vai adquirir duas coleções: a Ellipse e a do BPP, num total de mais 1.200 obras. Essa aquisição, sublinhe-se, representa um investimento significativo de 35 milhões de euros.

Coleção Ellipse, que ficará sediada no CCB

A coleção Ellipse foi constituída no período situado entre 2004 e 2008. “Integram a coleção 860 obras de 175 artistas, nacionais e internacionais, com núcleos autorais extremamente significativos constituídos pelas suas obras mais relevantes produzidas no período de enfoque da coleção, que se situa entre 1990 e 2007”.

Entre as obras encontram-se nomes como os de Félix Gonzalez-Torres, Nan Goldin, Dan Graham, James Coleman, Raymond Pettibon, Doris Salcedo, Franz West, Rodney Graham, Mona Hatoum, Sophie Calle, Jimmie Durham, Fischli & Weiss, Rober Gober, William Kentridge, Stan Douglas, Gabriel Orozco, Douglas Gordon, Pierre Huyghe, Eila-Liisa Ahtila, Steve McQueen, Gillian Wearing, Sara Lucas ou Wolfgang Tillmans.

Coleção BPP, que ficará sediada em Serralves

A Coleção do Banco Privado Português (Coleção BPP) foi constituída no período entre 1996 e 2008 e integra 385 obras de 153 autores. Esta coleção resulta da fusão de aquisições dirigidas à Instituição e de um grupo de obras destinadas à Fundação de Serralves. Da coleção fazem parte obras de artistas portugueses e internacionais, sendo composto por trabalhos de diferente suporte, maioritariamente numa representação equilibrada de pintura (146) e desenho

Há ainda obras de escultura e instalação (36), tapeçaria (2), vídeo (8) e fotografia (29).