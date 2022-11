Kevin Spacey está a ser novamente acusado de agressão sexual. O ator norte-americano de 63 anos foi formalmente acusado de mais sete crimes de agressão sexual, confirmou esta quarta-feira a Crown Prosecution Service (CPS), o equivalente ao Ministério Público em Portugal.

As novas acusações juntam-se às cinco que tinham sido avançadas formalmente no verão passado e pelas quais deverá ir a julgamento a partir de 6 de junho de 2023.

Em 14 de julho, Spacey declarou-se inocente das acusações num tribunal em Londres.



Kevin Spacey ilibado de crime sexual nos EUA

Em outubro, um júri de um tribunal de Nova Iorque concluiu que Kevin Spacey não abusou sexualmente do ator Anthony Rapp, que o acusou de o tentar seduzir em 1986, quando tinha 14 anos.

O processo, baseado em reivindicações de 2017 de Rap, pedia 40 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de euros) em danos.

Várias acusações de agressão sexual e comportamento inapropriado



Spacey foi visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado, numa polémica que desencadeou denúncias com outras figuras do entretenimento e esteve na origem do movimento #MeToo.

Até então uma figura respeitada do cinema norte-americano e do teatro britânico, o ator acabou despedido da "House of Cards", onde interpretava o político sem escrúpulos Frank Underwood, e retirado do filme "Todo o dinheiro do mundo", de Ridley Scott, com todas as cenas onde entrou a serem regravadas por Christopher Plummer.