Foi inaugurada uma exposição com retratos de Ruy de Carvalho no Teatro D.Maria II, em Lisboa. São dezenas de fotografias do arquivo do teatro lisboeta para homenagear a carreira de 8 décadas do ator português.

Foi com muita emoção e nostalgia que Ruy de Carvalho visitou o espólio de fotografias que mostram a sua longa e célebre carreira. O próprio admite que esta exposição o fez recuperar memórias que já tinha esquecido.

Foi ali mesmo, no teatro D.Maria II, que o artista iniciou o seu percurso de sucesso em 1947, quando subiu a palco pela primeira vez como ator profissional para interpretar a peça “Rapazes de hoje”.

São estas e tantas outras lembranças que estão retratadas na exposição “Retratos contados de Ruy de Carvalho”.

O ator português que está no ativo há mais tempo vai voltar a representar na peça “A ratoeira”, que será apresentada já no dia 26 de novembro.

A todos os admiradores da carreira de Ruy de Carvalho que queiram visitar esta homenagem poderão fazê-lo gratuitamente no primeiro andar do Teatro D. Maria II, até 30 de novembro.