Depois de ter passado por Borodyanka, na semana passada, Banksy divulgou um vídeo que mostra que continua a deixar a sua marca nos destroços da guerra na Ucrânia. Desta vez, um dos maiores artistas urbanos da atualidade, esteve na vila de Horenka, em Kyev.

O artista britânico que mantém a identidade escondida, mostra agora quatro novos desenhos. Banksy já confirmou ao britânico "The Art Newspaper" a autoria de sete murais no país como forma de mostrar solidariedade para com os ucranianos.