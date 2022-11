Rosalía e Jorge Drexler vencem Grammys Latinos

A espanhola Rosalía e o cantor uruguaio Jorge Drexler são os vencedores dos Grammys Latinos.

“Tocarte” foi a canção do ano e Jorge Drexler arrebatou esta 13ª edição ao levar para casa sete estatuetas. A espanhola Rosalía subiu ao palco para um medley e acabou por levar para Espanha quatro prémios, incluindo o grammy de álbum do ano, com Moto Mami.

A noite ficou ainda marcada por um empate no prémio revelação entre duas cantoras. A mexicana Silvana Estrada, de 25 anos, e uma cubana, de 95 anos.

Da América à Europa, a gala distinguiu ainda o consagrado compositor mexicano Marco António Solis pelos mais de 40 anos de carreira. Nesta cerimónia foi também prestada homenagem póstuma a Gal Costa e à música de Língua Portuguesa.





