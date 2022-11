Arcade Fire, Florence + The Machine e muita arte no Kalorama

O regresso dos Arcade Fire a Portugal em 2023 está confirmado. A banda do Canadá que esteve no Campo Pequeno este ano vai voltar a Lisboa no próximo ano no palco principal do Kalorama...que também vai receber os Florence + The Machine.

A relação dos Florence + The Machine vai ter um novo capítulo no Parque da Bela Vista durante o Kalorama. Para além dos dois cabeças de cartaz, a segunda edição também vai contar com atuações de Dino D'Santiago, dos Metronomy, Foals, Amyl & The Sniffers, Rita Vian e os Capitão Fausto.

A organização juntou a galeria Underdogs, a associação "Chelas é o Sítio" e a cooperativa CERCI numa iniciativa que quer partilhar a arte do festival com os que estiveram na primeira edição do Kalorama.

Pegando na lona criada pelo artista português AKA Corleone e em materiais usados no festival, foram criadas várias obras de arte, pensadas pela artista Raquel Belli.

Cada obra será oferecida nos pacotes com os primeiros mil passes de 3 dias... que serão postos à venda já esta quinta-feira...para os que quiserem ser os primeiros a reservar a presença no Parque da Bela vista a 31 de agosto, 1 e 2 de setembro do próximo ano na segunda edição do festival.