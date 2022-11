Os norte-americanos The Black Keys são a primeira confirmação no cartaz da 15.ª edição do festival Alive, marcada para 6, 7 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, anunciou hoje a organização.

Os The Black Keys atuam no primeiro dia do festival, 6 de julho, no palco principal, segundo a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.