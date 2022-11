Os Now United estão a preparar os concertos que vão dar na próxima sexta-feira, em Lisboa, e no domingo, em Braga. Os espetáculos vão ser os últimos dos três membros que vão deixar o grupo que é um dos fenómenos da atualidade. Any, Noah e Josh vão continuar uma carreira artística, mas a solo. Entretanto, o grupo está a fazer um casting para encontrar um elemento português.