Truque de magia? Saída de palco de Adele tem dado que falar

A cantora britânica Adele regressou aos palcos com uma série de espetáculos em Las Vegas, nos Estados Unidos, mas tem sido a sua saída de palco no final do concerto a dar que falar.

Isto porque, à semelhança de um truque de magia, Adele desaparece por baixo de uma chuva de confetti cor de rosa no final da música “Love Is A Game”, a última do espetáculo.

Surpresos, os fãs têm feito questão de partilhar nas redes sociais a “magia” da cantora.

Veja aqui o momento: