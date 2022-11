"Quero mostrar às pessoas que com amor conseguem tudo": fotógrafo Eduardo Gageiro lança livro sobre o amor

O fotógrafo Eduardo Gageiro lançou um livro sobre o amor, com fotografias dos anos 50 à atualidade tiradas em Portugal e também noutros países.

Entre tantas outras, uma fotografia inédita tirada aos pais, em abril de 1974, é uma das capturas retratadas na nova obra de Eduardo Gageiro. Esta é uma das formas de amor que o fotógrafo captou e que reflete a passagem do tempo, num livro que vai buscar o nome ao soneto de Camões.

O fotógrafo garante que, com este livro, pretende "mostrar às pessoas que com amor conseguem tudo e são felizes". Gageiro garante que sempre tentou captar as diferentes formas de amar e captou ,entre anónimos e figuras conhecidas, Eunice Munoz com os filhos em 1966.

São estas e outras histórias que se contam em imagens desde os anos 50 à atualidade do fotógrafo, sempre acompanhado, e que a cinco de janeiro chegam a uma exposição na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa.