Cantor Jake Flint morre horas depois de se casar

O cantor de música country Jake Flint morreu no sábado, aos 37 anos, poucas horas depois do seu casamento.

De acordo com a CBS News o artista morreu inesperadamente no passado sábado, dia 19 de novembro, poucas horas depois do seu casamento. Tanto a mulher, o agente e a antiga representante do cantor já confirmaram a notícia a partir das redes sociais.

O agente do cantor, Clif Doyal, revelou ao The Oklahoman que Flint morreu enquanto dormia.

A esposa, Brenda Flint, partilhou um vídeo do casamento no Facebook e deixou uma mensagem sobre a morte do marido.

"Deveríamos estar a ver as fotografias do casamento, mas, em vez disso, tenho que escolher roupas para enterrar meu marido. As pessoas não foram feitas para sentir tanta dor. O meu coração foi-se e eu só preciso mesmo que ele volte. Não aguento muito mais. Preciso dele aqui.", partilhou Brenda Flint.

A antiga representante do cantor, Brenda Cline, também confirmou a notícia, expressando o seu pesar.

"O artista mais divertido, hilariante, trabalhador e dedicado com quem já trabalhei. Estávamos prestes a começar um negócio juntos depois dele e a Brenda se terem casado - algo que aconteceu ontem. Sim, ontem", afirmou numa publicação nas redes sociais.