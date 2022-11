Chico Buarque atua em Portugal em 2023 com duas datas no Porto e outras duas em Lisboa. O músico sobe ao palco do Super Bock Arena nos dias 26 e 27 de maio e depois no Campo Pequeno, nos dias 1 e 2 de junho.

O espetáculo “Que tal um samba?” promete ser um passeio pela discografia de Chico Buarque com músicas “há muito não apresentadas e outras mais recentes”, lê-se no comunicado da Everything is New.

“Chico Buarque, um dos maiores compositores e uma das mais impressionantes vozes brasileiras de todos os tempos estará em Portugal em quatro noites cheias de cor e samba”.

A nova tour do compositor terá como convidada Mônica Salmaso. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.

Durante a passagem por Portugal, Chico Buarque vai receber o Prémio Camões 2019. A cerimónia de entrega do prémio chegou a estar marcada para 25 de Abril de 2020, mas acabou por ser adiada devido à pandemia da covid-19.