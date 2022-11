Morreu Christine McVie, vocalista dos Fleetwood Mac

A cantora e compositora britânica Christine McVie, que fez parte dos Fleetwood Mac e escreveu algumas das canções mais conhecidas do grupo formado em Londres, morreu esta quarta-feira aos 79 anos, informou a família.

"(...) É com peso no coração que estamos a informar a morte de Christine. Ela morreu de forma pacífica no hospital esta manhã, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, após uma doença repentina", escreveu a família no Facebook.

A também teclista estava por trás de êxitos como Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me e Songbird.