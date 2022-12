Grupo de pessoas tentou furtar obra de Banksy em Hostomel

Um grupo de pessoas tentou furtar uma obra de Banksy em Hostomel, na região de Kiev, na sexta-feira. Todavia, as autoridades ucranianas conseguiram impedir esta ação e falam em várias detenções.

A obra visada é a da imagem de uma mulher com uma máscara de gás e com um roupão, a segurar um extintor de incêndio. O grafiti estaria na parede de um edifício bombardeado.

"Estas imagens são, afinal de contas, símbolos da nossa luta contra o inimigo (...) Faremos de tudo para preservar estas obras de arte de rua como símbolo da nossa vitória", disse Oleksiy Kuleba em comunicado.

A obra foi recuperada e está intacta.

O líder do grupo diz que pensava que o edifício ia ser destruído e que o trabalho do artista Banksy seria perdido. Por outro lado, o jornal Kyiv Independent disse que o objetivo seria vender a obra e transferir o dinheiro para as Forças Armadas ucranianas.

Banksy, cujo trabalho pode ser vendido por milhões de dólares no mercado das artes, confirmou ter pintado murais em locais mais afetados pela guerra na Ucrânia.