Marcelino Sambé distinguido com o prémio Personalidade do Ano

Marcelino Sambé, bailarino principal da Royal Ballet de Londres, é o vencedor do prémio Personalidade do Ano da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal. Mais um reconhecimento para o artista de 28 ano. A SIC falou com o artista, que diz que o prémio é também para todos os dançarinos.

Ficou a saber que tinha sido distinguido como Personalidade do Ano pela Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal, quando está no Teatro S. Carlos, como artista convidado da Companhia Nacional de Bailado, para três récitas de "Giselle".

Mais uma distinção para o artista que nasceu no Dia Mundial da Dança e que se tornou o bailarino principal da Royal ballet de Londres em 2019. Entrou na companhia britânica em 2012, depois de ter chamado a atenção da diretora ao vencer o Grande Prémio de Lausanne, na Suiça.

Aos nove anos, apaixonou-se por ballet e deu os primeiros passos para a dança clássica no Conservatório Nacional. Filho de uma portuguesa e de um guineense, Marcelino Sambe cresceu no bairro social do Alto da Loba, em Paço de Arcos. Mesmo tendo chegado aos grandes palcos mundiais, nunca esquece Portugal.

Depois do S. Carlos, onde se apresenta este sábado pela última vez, o jovem dançarino regressa a Londres.