De acordo com a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, apenas uma pequena fração dos resíduos é reciclada na Nigéria, que despeja anualmente 200.000 toneladas de plástico no oceano Atlântico.

Com recurso a uma pá, o artista empilha os enormes montes de chinelos que recolhe num canto do 'atelier', antes de os limpar e cortar em pedaços.

"Alguns destes artigos acabam enterrados no solo, outros acabam no oceano. Os que são enterrados no solo afetam as plantas, os que acabam no oceano afetam a vida marinha porque alguns são confundidos com comida", salientou.