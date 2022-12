Governo aprova extinção da Fundação Berardo

O Conselho de Ministros aprovou, esta terça-feira, a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB).

Em comunicado, o Governo explica que a Fundação do Centro Cultural de Belém vai reassumir a “plena posse e gestão do centro de exposições”, com efeitos a 1 de janeiro de 2023.

O diploma também “regula o destino dos bens” da Fundação Berardo e “determina a criação de uma comissão liquidatária”.