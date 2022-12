"Glass Onion: Um Mistério Knives Out": o novo filme da Netflix que traz um elenco de luxo

O filme "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" traz um elenco de luxo. A longa metragem já estreou na Netflix.

A chegada de um puzzle, marcou o início de uma viagem misteriosa. Uma aventura planeada por um multimilionário, que juntou amigos, colegas e um convidado inesperado.

Daniel Craig volta a dar vida a Benoit Blanc, o protagonista de um mistério com a assinatura “Knives Out”. Depois do sucesso do primeiro filme, o realizador Rian Johnson regressa no papel de realizador para dar a conhecer uma nova história: “Glass Onion: Um Mistério de Knives Out” leva-o até um jogo que se transformou, rapidamente, num homicídio real.

Com um elenco que conta com atores como Edward Norton, Dave Bautista e Kate Hudson, este filme é a primeira de duas longas metragens criadas pela Netflix. A plataforma de streaming apostou mais de 440 milhões de euros para ter os direitos da saga "Knives Out".