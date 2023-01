Morreu Fred White, baterista dos Earth, Wind & Fire

O baterista da banda norte-americana Earth, Wind & Fire, Fred White, morreu no domingo aos 67 anos, confirmou o irmão Verdine White nas redes sociais sem revelar as causas da morte.

"A nossa família está triste hoje com a perda de um membro da família incrível e talentoso, o nosso amado irmão Frederick Eugene 'Freddie' White. Junta-se aos nossos irmãos Maurice, Monte e Ronald no céu e toca agora bateria com os anjos", escreveu o fundador dos Earth, Wind & Fire.