Xutos & Pontapés sobem a palco para celebrar "Circo de Feras" com concertos especiais

Os Xutos & Pontapés vão fazer vários concertos pelo país, entre março e abril, para celebrar os 35 anos do álbum "Circo de Feras", contando com a participação do guitarrista Tó Trips, anunciou hoje a promotora.

Os concertos estão marcados para 4 de março no Coliseu do Porto, 11 de março no Coliseu de Elvas, 24 e 25 de março no Tivoli, em Lisboa, 6 de abril no Convento São Francisco, em Coimbra, e 8 de abril no Teatro das Figuras, em Faro.