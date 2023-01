Globos de Ouro voltam a ter convidados e transmissão televisiva

Os prémios norte-americanos Globos de Ouro são entregues esta terça-feira à noite, em Los Angeles, com o filme "Os espíritos de Inisherin", de Martin McDonagh, a liderar as nomeações, numa cerimónia que volta a ter convidados e transmissão televisiva.

A nível do elenco, Farrell foi nomeado para Melhor Ator Principal num Filme Musical ou Comédia, enquanto Kerry Condon está na lista das nomeações para Melhor Atriz Secundária num filme, assim como Brendan Gleeson e Barry Keoghan estão entre os cinco nomes da categoria de Melhor Ator Secundário.

Em termos de números de nomeações no cinema, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Dan Kwan e Daniel Scheinert, recebeu seis, com "Babylon", de Damien Chazelle, a reunir cinco, e "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, outras tantas.

Na televisão, a série mais nomeada foi "Abbott Elementary", com cinco indicações, seguindo-se "The Crown", "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" e "Only Murders in the Building", com quatro cada.

HBO Max e Netflix partilharam o número de títulos nomeados, com 14 cada.

Na categoria de filme de língua não-inglesa, os nomeados são "All Quiet on the Western Front" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (coprodução entre Bélgica, França e Países Baixos), "Decisão de partir" (Coreia do Sul) e "RRR" (Índia).

Corrupção e falta de diversidade nos Globos de Ouro?

Os Globos de Ouro são uma iniciativa da Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood e foram considerados, durante décadas, um dos mais importantes pontos de paragem da temporada pré-Óscares.

Em 2022, foram atribuídos sem qualquer cerimónia televisiva, nem a presença de celebridades, com a associação a admitir uma profunda reforma, alterando procedimentos e códigos de conduta, para responder às críticas de corrupção e falta de diversidade.

Este ano, a 80.ª cerimónia dos Globos de Ouro, que se estenderá pela madrugada de quarta-feira, na Europa, volta a ter transmissão pela estação norte-americana NBC e contará com a presença de vários convidados, entre as quais Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Jenna Ortega, Quentin Tarantino e Steven Spielberg.