Novo álbum dos U2 pode estar para breve

"Quando uma canção se torna conhecida, é sempre associada a uma voz em particular. Não consigo pensar em 'Tangled Up in Blue' sem me lembrar do timbre do Bob Dylan, ou de 'All The Time in the World' sem a voz única do Louis Armstrong", começou por escrever The Edge, questionando o que acontece quando "uma voz se desenvolve, e a experiência e maturidade dão-lhe uma ressonância extra".

"Os U2 andam nisto há tempo suficiente para saber o que isso é. Aplica-se a todos nós, mas em particular a Bono", diz, fazendo referência ao vocalista da banda irlandesa.

"A verdade é que a maior parte do nosso trabalho foi escrito e gravado quando eramos um bando de miúdos. Agora, essas canções têm um significado muito diferente para nós. Algumas cresceram connosco. Há algumas com as quais já não nos identificámos. Mas não nos esquecemos do que nos levou a escrever estas canções em primeiro lugar. A sua essência ainda está entre nós, mas como havemos de nos voltar a ligar a essa essência, quando crescemos tanto?"

The Edge continua a carta, dizendo que "a música permite-nos viajar e, por isso, começámos a imaginar como seria trazer estas canções para o presente e dar-lhes o benefício da dúvida, ou uma transformação do século XXI".

"Aquilo que começou como uma experiência, rapidamente se transformou numa obsessão pessoal, à medida que muitas canções antigas dos U2 se prestaram a novas interpretações. O intimismo substituiu a urgência pós-rock. Novos acordes. Novos tempos e novas letras chegaram. Pelos vistos, as grandes canções são indestrutíveis. Quando mostrámos a nossa reverência pela versão original, as canções começaram a abrir-se a uma nova voz, condizente com este tempo, com as pessoas que somos agora e, sobretudo, com o cantor que o Bono se tornou."

O guitarrista termina a carta dizendo que espera que os fãs gostem desta "nova direção".

A última vez que os U2 estiveram em Portugal foi em 2018, para dois concertos no Altice Arena, integrados na digressão “Experience + Innocence”.