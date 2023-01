Príncipe Harry não bate recorde e a culpa é de Harry Potter

Depois de semanas de polémica, a autobiografia do Príncipe Harry começou esta terça-feira a ser vendida em todo o mundo. Em Londres, não houve filas nas livrarias, mas a editora diz que só os livros do Harry Potter venderam mais no dia do lançamento.

Caroline Lennon foi a primeira a comprar o Livro de Harry, numa livraria do centro de Londres. Chegou às 06:00 a contar com fila. "Mal posso esperar para ler o livro", diz.

Na semana passada, alguns exemplares foram vendidos em Espanha, mas terá sido por engano. Esta terça-feira foi o dia do lançamento oficial. Em Londres, houve livrarias que abriram à meia-noite.

Em 557 páginas, há revelações para todos os gostos: desde o pedido de reabertura da investigação à morte da mãe, passando pelo consumo de drogas, pela morte de 25 guerrilheiros no Afeganistão e pelo pedido ao pai para que não casasse com Camila.

Foi a confrontação física com o irmão, o príncipe William, que mais deu que falar.

No Reino Unido, o livro custa cerca de 16 euros. Apesar da ausência de filas à porta das livrarias, a editora diz que, no dia do lançamento, só os livros do Harry Potter venderam mais.

Desconhece-se se algum exemplar terá chegado ao Palácio de Buckingham. A Família Real continua sem reagir à polémica.