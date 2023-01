"The Last of Us": uma série que não é só para gamers

A adaptação para a série de televisão de um dos videojogos mais bem-sucedidos de sempre, "The Last of Us", chega a Portugal no dia 16 de janeiro. Nos EUA, Los Angeles recebeu a antestreia com a presença dos protagonistas.

O ambiente pós-apocalíptico e de caos de "The Last of Us" foi recriado em Los Angeles para celebrar a chegada ao pequeno ecrã de um de videojogos mais bem-sucedidos de sempre.

A narrativa do videojogo lançado em 2013, conquistou o público e a crítica.

O título venceu mais de 200 prémios de jogo do ano.

É um exclusivo da Playstation e a franquia já vendeu cerca de 21 milhões de cópias em todo o mundo. Chega à HBO Max no dia 16 de janeiro.