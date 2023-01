Criança de nove anos encontra dente gigante de tubarão pré-histórico

Inspirada pela paixão do pai pelos fósseis, Molly Sampson sonha um dia ser paleontologista. Enquanto o sonho não se concretiza, a criança gosta de procurar dentes de tubarão pelas praias do estado norte-americano de Maryland, onde reside.

Uma criança de nove anos encontrou, nos Estados Unidos, um fóssil de dente com cerca de 13 centímetros de comprimento. O enorme dente pertence a um megalodonte – uma espécie extinta de tubarão que viveu há milhões de anos.

Naquela manhã de Natal, depois de se ter equipado com as perneiras que tinha pedido com prenda, Molly foi para a praia de Calvert procurar dentes de tubarão. Mas não esperava encontrar um tão grande.

“Eu vi algo grande, parecia um dente de tubarão. Estávamos com a água até aos joelhos.”

Quando encontrou o fóssil, a menina tentou apanhá-lo com uma peneira, mas o dente era demasiado grande. Ao aperceber-se do que era, ficou “maravilhada”.

A família Sampson levou o dente a Stephen Godfrey, curador do Museu Calvert Marine, que lhes confirmou tratar de um dente de megalodonte. À CNN, o curador explicou que, por ano, apenas são encontrados entre cinco e seis dentes com um tamanho semelhante, na região de Calvert.

“Há pessoas que passam a vida inteira e não encontram um dente do tamanho que a Molly encontrou”, afirma, sublinhando tratar-se da “descoberta de uma vida”.

Em média, os caçadores de fósseis amadores encontram perto de 100 dentes de megalodonte, nesta região, por ano. A maior parte são pequenos. O maior dente de megalodonte encontrado tinha perto de 18 centímetros.

A região de Clavert Cliffs State Park é conhecida entre os paleontólogos e aspirantes. É um local onde se encontram muitos fósseis, incluindo de megalodonte. Stephen Godfrey explica que esta região era habitada por baleias e golfinhos, o que servia de alimento a esta espécie pré-histórica de tubarões.