Ator Julian Sands está desaparecido numa zona montanhosa na Califórnia

O ator britânico Julian Sands é dado como desaparecido, há quase uma semana, no Mount Baldy, na Califórnia, nos Estados Unidos, para onde se tinha deslocado para fazer uma caminhada. Os trilhos que existem nesta zona montanhosa são muito procurados para a prática de esqui. alpinismo e caminhada.

O alerta para o desaparecimento do ator, de 65 anos, foi dado pela família às 19:30 locais de sexta-feira, 13 de janeiro.

De acordo com a porta-voz do gabinete do departamento do xerife do condado de San Bernardino, Gloria Huerta, o ator "tinha saído para uma caminhada nesse dia (13 de janeiro) e não regressou, pelo que a família deu o alerta para o seu desaparecimento".

De imediato foram destacadas equipas de busca e salvamento para a zona, mas as operações tiveram de ser suspensas cerca de 24 horas depois devido ao risco de avalanchas. As más condições atmosféricas estão também a dificultar as buscas aéreas. As buscas por terra e pelo ar serão retomadas assim que seja possível, garantem as autoridades, citadas pela agência Reuters.