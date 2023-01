Morreu Tom Verlaine, guitarrista e cofundador da banda Television

Tom Verlaine, guitarrista e cofundador da seminal banda proto-punk Television que influenciou muitas bandas enquanto tocava na sala emblemática nova-iorquina CBGB, ao lado dos Ramines, Patti Smith e Talking Heads, morreu no sábado aos 73 anos.

O músico morreu na cidade de Nova Iorque, cercado por amigos próximos após uma breve doença, afirmou Cara Hutchisin, da Lede Company, uma empresa de relações públicas, citada pela Associated Press.

"Tom Verlaine passou para o além que a sua guitarra sempre insinuou. Foi o melhor guitarrista de 'rock and roll' de todos os tempos e, como Hendrix, podia dançar dsa esferas do cosmos ao 'rock' da garagem. Isso exige uma grandeza especial", escreveu Mike Scott, do The Waterboys, na rede social Twitter.