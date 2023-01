"Flor Sem Tempo", a nova novela da SIC sobre amor, justiça e lutas pelo poder

A nova novela da SIC, "Flor Sem Tempo", estreou na segunda-feira à noite e os atores juntaram-se para assistir.

Em "Flor Sem Tempo" não falta amor, paixão, traição, pequenos crimes e algum mistério, sobretudo na família Torres, em que todos se enfrentam e atraiçoam, na ânsia do poder e na demanda da riqueza que desejam.

Três gerações de produtores de vinho, em Vila Santa, são um dos núcleos deste enredo. É da quinta que um dia a cozinheira, Leonor, desaparece. A polícia descarta a hipótese de crime, mas Catarina, filha da empregada, não desiste de a procurar, enquanto o seu conformado pai acha que ela morreu, culpando os patrões Torres.

Pouco depois de sair da prisão, por um crime que não cometeu, com o único objetivo de saber o que de facto aconteceu à mãe, Catarina infiltra-se na família Torres. Entretanto, viverá um inesperado e intenso amor por Vasco, corajoso desportista, o que tornará mais difícil a sua vida e as suas escolhas, sobretudo quando descobrir que ele é neto do patriarca.

O elenco conta com dezenas de atores conhecidos e queridos do público.

Uma original história sobre o amor e a justiça, marcada por desenfreadas lutas pelo poder, numa família tradicional cheia de segredos que vai cativar os espectadores.