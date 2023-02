Beyoncé anuncia digressão mundial sete anos depois

A estrela musical Beyoncé anunciou a sua primeira nova digressão em quase sete anos esta quarta-feira, na qual levará o seu álbum "Renaissance" à Europa e América do Norte. No entanto, a cantora norte-americana não vai passar por Portugal.

A “Renaissance World Tour” arranca em Estocolmo, a 10 de maio, viajando através do continente europeu até ao final de junho. A digressão será então retomada em Toronto, Canadá, em julho, antes de terminar em Nova Orleães, em setembro.

O concerto mais perto de Portugal vai acontecer a 8 de junho, em Barcelona.

"Renaissance" é o sétimo álbum de estúdio de Beyoncé. O disco, inspirado na cultura e nos pioneiros da música Black and Queer Dance Music, está na corrida para o cobiçado álbum do ano no Grammy Awards deste ano, que vai acontecer no domingo.

A última digressão de estúdio de Beyoncé foi em 2016, apresentando o seu álbum "Lemonade". E a última atuação da cantora em Portugal aconteceu em 2014.

De acordo com a revista Variety, eis as datas confirmadas para a digressão na Europa:

10 de maio: Estocolmo, Suécia;

14 de maio: Bruxelas, Bélgica;

17 de maio: Cardiff, Inglaterra;

20 de maio: Edimburgo, Inglaterra;

23 de maio: Sunderland, Inglaterra;

26 de maio: Paris, França;

29 de maio: Londres, Inglaterra;

30 de maio: Londres, Inglaterra;

8 de junho: Barcelona, Espanha;

11 de junho: Marselha, França;

15 de junho, Colónia, Alemanha;

17 de junho: Amsterdão, Países Baixos;

21 de junho: Hamburgo, Alemanha;

24 de junho: Frankfurt, Alemanha;

27 de junho: Varsóvia, Polónia;

A cantora norte-americana foi criticada recentemente por ter atuado na luxuosa abertura do hotel Atlantis The Royal, no Dubai.