Poderia Jack ter sobrevivido no fim de Titanic? 25 anos depois, James Cameron revela

O realizador de Titanic, James Cameron, tentou pôr um fim à discussão: podia ou não Jack ter partilhado a porta a boiar no mar gelado com Rose no fim do Titanic para sobreviver?

O canal Good Morning America acompanhou o realizador num teste para descobrir se tanto Rose, como Jack caberiam na porta que boiava e se o casal poderia ter sobrevivido.

Com alguns testes feitos numa piscina com dois atores a fazer de Jack e Rose, o realizador mostrou várias hipóteses.