Kim Petras é primeira transexual a vencer Grammy de Melhor Performance Pop Duo

Kim Petras tornou-se na primeira transexual a vencer o Grammy de Melhor Performance Dueto ou Grupo Pop, por "Unholy", um dueto com Sam Smith, na 65.ª cerimónia dos prémios, entregues esta madrugada.

"Sou a primeira mulher transexual a vencer este prémio", disse Kim Petras no palco da Crypto.com Arena, em Los Angeles. "Quero agradecer a todas as incríveis lendas transexuais, que abriram as portas antes de mim, para que eu pudesse estar aqui", afirmou a artista alemã, visivelmente emocionada.

A canção "Unholy", incluída no quarto álbum de estúdio de Sam Smith "Gloria", chegou ao topo da Billboard Hot 100 em outubro de 2022 e foi considerada quase de imediato um hino da comunidade LGBTQIA+. Foi a consagração de Kim Petras depois de uma década a tentar a sua sorte na indústria.