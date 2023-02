O realizador espanhol Carlos Saura morreu esta sexta-feira, aos 91 anos, vítima de uma insuficiência respiratória.

Carlos Saura era conhecido como o último realizador clássico do cinema espanhol. Destacou-se com um estilo que ia ser homenageado este sábado com o Prémio Goya de Carreira, que será agora entregue a título póstumo.

Quando o prémio foi anunciado, a academia destacou a "extensa e pessoalíssima contribuição criativa" de Carlos Saura "para a história do cinema espanhol desde finais dos anos 50 até à atualidade" e destacou como, com mais de 90 anos, continuava "ativo, em plena criatividade e a olhar para o futuro".

A Academia de Cinema de Espanha, através do Twitter, recorda Saura como "uma das figuras fundamentais da história do cinema espanhol".