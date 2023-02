Um dos rappers mais populares da África do Sul, Kiernan Forbes, conhecido por AKA, foi assassinado a tiro na noite desta sexta-feira quando saía de um restaurante em Durban, no sudeste sul-africano, anunciou hoje a família do cantor.

"É com grande tristeza que soubemos da morte de nosso amado filho de 35 anos", escreveram os pais do rapper, Tony e Lynn Forbes, na rede social Twitter.