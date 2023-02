PRR: Teatro Camões encerra ao público em julho até abril de 2024

O Teatro Camões, em Lisboa, sede da Companhia Nacional de Bailado (CNB), encerra ao público em julho deste ano, reabrindo em abril de 2024 após obras de reabilitação que acontecem no âmbito do PPR, foi anunciado.

As datas de encerramento e reabertura foram anunciadas esta terça-feira pela presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que gere também o Teatro Nacional de São Carlos, Conceição Amaral, durante a apresentação do projeto de requalificação e modernização daquele teatro situado no Parque das Nações.

De acordo com Conceição Amaral, durante o encerramento do Teatro Camões, a CNB ficará sediada nos Estúdios Victor Cordon e, a partir de setembro, as equipas técnicas e de suporte serão temporariamente integradas no Teatro Nacional de São Carlos.

Embora esteja encerrado ao público entre julho deste ano e abril de 2024, segundo Conceição Amaral, em alguns períodos haverá equipas a trabalhar no edifício.