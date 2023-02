Ator Bruce Willis diagnosticado com demência, anuncia a família

“Desde que anunciámos o diagnóstico de afasia do Bruce na primavera de 2022, a condição progrediu e temos agora um diagnóstico mais específico. (...) Apesar de doloroso, é um alívio ter finalmente um diagnóstico claro”, escreveu a família no Instagram.

Em março de 2022, a família tinha anunciado que Bruce Willis ia colocar um ponto final na carreira de ator depois de ter sido diagnosticado com afasia - um distúrbio neurológico que afeta a comunicação e a capacidade de processamento da linguagem. Agora, Willis piorou e recebeu um diagnóstico “mais específico” : Demência Frontotemporal.

O ator norte-americano Bruce Willis foi diagnosticado com Demência Frontotemporal, anunciou esta quinta-feira a família.

O que é a Demência Frontotemporal?

Conhecida também como Doença de Pick, este tipo de demência ocorre na sequência da degeneração de um ou de ambos os lobos frontais e temporais do cérebro e afeta o raciocínio, o comportamento e a linguagem.

Os principais sintomas incluem mudanças de personalidade, compulsão, irritabilidade, dificuldade em comunicar, compreender, reconhecer rostos, tremores e espasmos musculares, entre outros.

É uma doença sem cura e que piora com o tempo

O percurso de Bruce Willis

A carreira de ator começou no cinema nos anos 1980, com pequenos papéis e ganhou popularidade com a série televisiva “Modelo e Detective”, entre 1985 e 1989 e “Die Hard – Assalto ao Arranha-Céus”, o primeiro de quatro filmes de ação.

Bruce Wilis nasceu na Alemanha e cresceu nos Estados Unidos. Ao longo da carreira conquistou dois prémios Emmys e um Globo de Ouro.