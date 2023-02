Santos Silva diz que prémio a João Canijo reconhece coerência e valia da sua obra

O presidente da Assembleia da República salientou hoje que o Urso de Prata atribuído a João Canijo no Festival de Berlim "reconhece a coerência e valia da sua obra", num momento "particularmente significativo para todo o cinema português".

"O Urso de Prata atribuído hoje, no Festival de Berlim, ao filme de João Canijo, reconhece a coerência e valia da sua obra. É também um momento particularmente significativo para todo o cinema português", escreveu Augusto Santos Silva numa mensagem na rede social Twitter após anúncio pelo júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim do prémio atribuído a João Canijo.

João Canijo participou na competição deste festival com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: "Mal Viver" esteve na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".

O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de 'casting' norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.