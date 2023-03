Em 96 anos de vida, qual a melhor memória de Ruy de Carvalho?

Ruy de Carvalho fez esta quarta-feira 96 anos.

O ator nasceu a 1 de março de 1927, em Lisboa, e para este aniversário o plano foi trabalhar. Em cena tem a peça "A Ratoeira", de Agatha Christie, que esta quarta-feira esteve no Coliseu do Porto.

Durante a tarde foi inaugurada uma exposição, que tem por base os 80 anos de carreira do ator. O tempo contado pelos retratos do arquivo do teatro D.Maria II, que acompanha parte do percurso de uma figura ímpar do teatro e da televisão em Portugal.

Num olhar breve e atento lançado sobre os 96 anos, não lhe é difícil escolher a melhor memória.

Depois desta noite singular no porto, a peça “A Ratoeira” volta a estar em cena, a partir de 3 de abril, no Teatro Politeama.