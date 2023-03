Carminho: "Os portugueses são do fado e o fado é dos portugueses"

Durante 10 dias, Carminho juntou-se aos músicos para criar o mais recente trabalho "Portuguesa". O disco começou a ser pensado em 2019, mas, só agora é que foi apresentado nos Armazéns do Chiado, em Lisboa.

Em "Portuguesa", a fadista aprofunda a escrita, que combina com poemas de outros autores contemporâneos e com fados tradicionais. Com letra de Carminho, o "Fado Pagem" de Alfredo Marceneiro, agora "O Quarto", inícia o disco.

Para Carminho, este disco "é o olhar sobre o mundo, a poesia, o fado, a prática do fado, a mulher".

Durante o ano, a fadista vai percorrer a Europa. A 3 de novembro, vai atuar no Coliseu de Lisboa e a 10 do mesmo mês sobe ao palco do Coliseu do Porto.