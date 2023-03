O último dia do festival Primavera Sound vai contar com mais uma presença de peso. A organização prometeu e acaba de anunciar de quem se trata: a banda inglesa New Order. A atuação vai acontecer a 10 de junho no Parque da Cidade, no Porto. No mesmo dia, o último do festival, vão subir ao palco os Blur, Halsey, Bleachers, Daphni, Frain Gang Pusha T, Sparks e Yves Tumor.

A promotora do festival, que já disse que o cartaz da 10.ª edição é “o melhor de sempre”, revelou no final do ano passado as atuações de músicos de renome internacional como Kendrick Lamar, Rosalía e Pet Shop Boys. E que melhor forma de assinalar os dez anos de festival do que com quatro (e não os habituais três) dias de festival? É isso mesmo que entre 7 e 10 de junho vai acontecer no Parque da Cidade, no Porto.