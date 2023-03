A ilha da Madeira foi escolhida para integra o próximo filme da saga "Star Wars - Guerra das Estrelas". As filmagens, em vários pontos da ilha, vão decorrer ao longo deste mês.

Eleita inúmeras vezes como o "Melhor Destino Insular do Mundo" e com paisagens de cortar a respiração, a Madeira terá agora o privilégio de receber as gravações de um fenómeno mundial, o filme Guerra das Estrelas.

De acordo com informações avançadas pela RTP Madeira e pela Antena 1, as filmagens vão ocorrer em vários pontos da ilha, nomeadamente nas zonas da costa norte e da costa sul.

Uma vasta equipa de elementos da produção do novo filme está já em território insular, de acordo com a televisão pública, para fazer a recolha das imagens até ao final do mês de março.

Na rede social Twitter foram partilhadas imagens que de conta dos preparativos já em curso pela produção.