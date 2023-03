Morreu Lance Reddick, ator de "The Wire"

Morreu esta sexta-feira, aos 60 anos, o ator Lance Reddick, estrela da série “The Wire”, da HBO. A informação é avançada pelo TMZ, que adianta ainda que o ator morreu na sua casa em Los Angeles.

O corpo do ator terá sido descoberto pelas 09:30 desta sexta-feira, mas a causa da morte está ainda por apurar. As autoridades dizem, no entanto, que aparenta ter sido por causas naturais.

Para além de “The Wire”, Lance Reddick era conhecido pela participação na saga “John Wick”, cujo novo filme se encontrava a promover. Chegou também a entrar em séries populares como “Lost”, “Fringe”, “Bosch” e “Oz”.