Folar de Vale de Ílhavo esgota na primeira hora da Festa do Pão

A Festa do Pão decorreu, este fim de semana, em Ílhavo. No primeiro dia, a afluência foi tão grande que as padas e os famosos folares de Vale de Ílhavo esgotaram logo na abertura do evento. Uma grande parte dos visitantes regressou a casa de mãos vazias.

Mais de 2.000 folares desapareceram num ápice, o que comprova a qualidade deste produto artesanal. Este doce típico é confecionado por um número muito restrito de padeiras, todas da localidade de Vale de Ílhavo.

Apesar de ter esgotado o folar, não faltou pão com chouriço e o pão com bacalhau. Estas delícias saem do forno quentinhos e são feitos à vista do público.