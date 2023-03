O escritor José Luís Peixoto diz que, com a morte do empresário Rui Nabeiro, "perdeu-se alguém muito especial" não só do ponto de vista empresarial, mas também humano, que teve as pessoas como a sua "principal preocupação".

O escritor, também alentejano, é autor do romance biográfico lançado no ano em que Rui Nabeiro celebrou 90 anos.

O empresário Rui Nabeiro morreu este domingo aos 91 anos no hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado desde sexta-feira, com problemas respiratórios.

"É com profundo pesar que a família Nabeiro informa que faleceu hoje, dia 19 de março, o Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro, presidente e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés", segundo um comunicado enviado pelo grupo.

O Comendador Rui Nabeiro “encontrava-se hospitalizado no Hospital da Luz, devido a problemas respiratórios”.

"A data e o programa das exéquias serão oportunamente comunicados", indica o comunicado.

Rui Nabeiro é uma figura ímpar e consensual no setor empresarial português

Manuel Rui Azinhais Nabeiro nasceu em 28 de março de 1931, em Campo Maior, no distrito de Portalegre.

Começou a trabalhar aos 12 anos para ajudar a família. Em 1961 criou a Delta Cafés e passado poucos meses da sua fundação, a marca já era distribuída em todo o país. Em 1988, nasceu o grupo Nabeiro - Delta Cafés.

Rui Nabeiro foi ainda Presidente da Câmara de Campo Maior, antes e depois do 25 de abril de 1974. Em 1995 tornou-se Comendador, uma distinção atribuída pelo então Presidente da República Mário Soares.

Em Campo Maior, onde nasceu Rui Nabeiro, a população recorda com muito carinho e gratidão o seu legado empresarial, mas também o seu “papel humanista e de amigo”.