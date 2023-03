Festival MEO Kalorama: conheça as mais de 40 novas confirmações

O Festival MEO Kalorama anunciou esta quarta-feira mais de 40 novos nomes que vão atuar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, de 31 de agosto a 2 de setembro.

A cantora Siouxsie, a banda norte-americana Yeah Yeah Yeahs, José Gonzalez e Belle & Sebastien fazem parte da lista das confirmações.

A segunda edição do MEO Kalorama vai contar com cinco palcos, mais dois do que no ano passado. Um dos palcos é exclusivo para música eletrónica.

De 31 de agosto a 2 de setembro, o Parque da Bela Vista vai receber mais de 50 artistas nacionais e internacionais.