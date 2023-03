A cada filme, Keanu Reeves teve que aprender novas artes marciais. Um processo familiar para alguns dos protagonistas do novo filme, com algumas das maiores referências atuais das artes marciais no cinema como Donnie Yen ou Scott Atkins.

Keanu Reeves admitiu filmar em Portugal para o próximo capítulo da saga John Wick que já foi confirmado. Será o primeiro sem Charon, uma personagem interpretada pelo ator Lance Reddick, que morreu subitamente em casa, poucos dias depois desta entrevista.